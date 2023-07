Alarm në Uashington: Sulmohen me mjete shpërthyese dyqane dhe banka Një seri sulmesh me bomba në dyqane dhe banka kanë ndodhur në verilindje të Uashingtonit. Policia ka nisur kërkimet për të kapur sulmuesin. Sulmet ndodhën me një distancë prej disa minutash në Truist Bank, dyqanin Nike, një supermarket të Safeway dhe hotelin The District. Policia kërkon ndihmën e publikut për kapjen e të dyshuarit duke…