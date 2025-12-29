Alarm i rremë për bombë në Aeroportin Adem Jashari

Policia e Kosovës ka njoftuar se dje është raporuar për një bombë në Aeroportin Ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë. Në vendngjarje kanë dal të gjitha njësitet relevante, dhe kanë kontrolluar vendin por nuk është hasur asgjë e dyshimtë, shkruan lajmi.net. Rasti është inicuar si “lajmërim i rremë”. “Aeroporti Ndërkombëtar Adem Jashari / 28.12.2025 – 11:45.…

Lajme

29/12/2025 09:31

Policia e Kosovës ka njoftuar se dje është raporuar për një bombë në Aeroportin Ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë.

Në vendngjarje kanë dal të gjitha njësitet relevante, dhe kanë kontrolluar vendin por nuk është hasur asgjë e dyshimtë, shkruan lajmi.net.

Rasti është inicuar si “lajmërim i rremë”.

“Aeroporti Ndërkombëtar Adem Jashari / 28.12.2025 – 11:45. Pas raportimit për një mjet të dyshuar bombë, në vendin e ngjarjes kanë dalë të gjitha njësitë relevante, ku kanë kontrolluar gjithë vendin por nuk është hasur asgjë e dyshimtë. Me konsultim të prokurorit rasti inicohet si me lartë”, thuhet në raportin e Policisë. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 29, 2025

Si ndryshuan rezultatet për partitë krahasuar me zgjedhjet e kaluara? -VV-ja...

December 29, 2025

Fotografim votash, falsifikim rezultatesh dhe asgjësim dokumentesh: Rastet e inicura gjatë...

Lajme të fundit

Si ndryshuan rezultatet për partitë krahasuar me zgjedhjet...

Fotografim votash, falsifikim rezultatesh dhe asgjësim dokumentesh: Rastet...

Fatmir Limaj nuk e çau rrethimin as në...

Vetëvendosje merr mbi 60 mijë vota në Prishtinë,...