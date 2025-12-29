Alarm i rremë për bombë në Aeroportin Adem Jashari
Policia e Kosovës ka njoftuar se dje është raporuar për një bombë në Aeroportin Ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë.
Në vendngjarje kanë dal të gjitha njësitet relevante, dhe kanë kontrolluar vendin por nuk është hasur asgjë e dyshimtë, shkruan lajmi.net.
Rasti është inicuar si “lajmërim i rremë”.
“Aeroporti Ndërkombëtar Adem Jashari / 28.12.2025 – 11:45. Pas raportimit për një mjet të dyshuar bombë, në vendin e ngjarjes kanë dalë të gjitha njësitë relevante, ku kanë kontrolluar gjithë vendin por nuk është hasur asgjë e dyshimtë. Me konsultim të prokurorit rasti inicohet si me lartë”, thuhet në raportin e Policisë. /Lajmi.net/