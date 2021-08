Al Thani: Kemi kompletuar marrëveshjen me Messin, për 72 orë gjithçka zyrtare

Pas 21 viteve te Barcelona, Messi zyrtarisht është lojtar i lirë dhe shumë pranë kalimit në “Parkun e Princave”, transmeton lajmi.net.

Nga familja e sheikëve të Katarit tashmë është konfirmuar se marrëveshja e plotë është arritur dhe gjithçka mund të bëhet zyrtare brenda 72 orëve.

“Nuk është e vërtet për spekulimet që janë hapur negociatat mes Messit dhe disa klubeve, gjërat janë kompletuar 100 për qind në favor të PSG-së. Arritja e Messit te PSG do jetë brenda 72 orëve”, shkroi ai.

It is not true what is rumored about the opening of negotiations between Messi and some clubs, things have been settled 100% in favor of Paris Saint-Germain .. The expected arrival date of Messi to Paris within the next 72 hours pic.twitter.com/wVMupcuere

