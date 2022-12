Al Nassr nuk ndalet me Ronaldon, kërkon edhe Icardin Skuadra nga Arabia Saudite, Al Nassr bëri mbrëmë zyrtare transferimin e superyllit, Cristiano Ronaldo. Al Nassr dhe Ronaldo arritën marrëveshje dy vjeç e gjysmë së bashku, ku ylli portugez do të përfitojë plot 200 milionë euro në vit, përcjell lajmi.net. Por, si duket Al Nassr është i vendosur mos të ndalet me transferimeve të yjeve…