Al-Nassr nderon Ronaldon me një tortë speciale Al-Nassr i dhuroi një tortë të veçantë yllit, Cristiano Ronaldo pasi ai theu rekordin për më shumë paraqitje ndërkombëtare. 38-vjeçari tejkaloi numrin e Kuvajtit Bader Al-Mutawa me 196 paraqitje ndërkombëtare kur Portugalia u përball me Lihtenshtajnin në ndeshjen e tyre hapëse të fushatës kualifikuese të Euro 2024. Për të shënuar këtë sukses, Al Nassr organizoi…