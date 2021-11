Al-Khelaifi: Jemi shumë të lumtur me Pochettinon, nuk kemi kontaktuar Zidanen

Pochettino është i lidhur me stolin e Man Unitedit në fillimin e sezonit të ri, derisa është raportuar që Zidane do jetë pasuesi, transmeton lajmi.net.

Por, Al-Khelaifi ka mohuar kontaktet me teknikun francez, ndërsa e cilësoi si top trajner.

“Mauricio Pochettino është këtu në Paris dhe jemi shumë të lumtur me të. Nuk me pëlqejnë spekulimet, nuk janë të vërteta. S’kemi kontakt me Zidane, është top trajner”, tha ai.

PSG president Nasser Al Khelaifi: “Mauricio Pochettino’s here at Paris and we are very happy with him. I don't like all the rumours, it's not true. No contact with Zidane. He's a top coach”. 🇫🇷 @psghub #PSG

