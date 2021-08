Al-Khelaifi: Jam i gëzuar që Messi zgjodhi PSG-në

Argjentinasi zyrtarisht është lojtar i PSG-së, me të cilët ka nënshkruar kontratë dyvjeçare me opsion vazhdimi për një tjetër, transmeton lajmi.net.

Al-Khelaifi e ka mirëpritur Messin në “Parkun e Princave” dhe ka deklaruar se është i lumtur që gjashtë herë fituesi i Topit të Artë ka zgjedhur skuadrën e tij.

“Jam i gëzuar që Messi zgjodhi të bashkohet me PSG-në. Ambiciet e klubit mbeten të njëjta. Ardhja e Leos në skuadrën tonë me yje botërore konfirmon se duam vetëm sukses”.

“Se bashku me trajnerin tonë të shkëlqyer dhe stafin, do shoh përpara për skuadrën që do bëjë historinë për të gjithë, tifozë nga e gjithë bota”, deklaroi ai.

Ndërkohë, Messi nesër do flet në konferencë për shtyp me fillim nga ora 11:00./Lajmi.net/