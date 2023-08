Al-Ahli dërgon ofertë te Napoli për Zielinski

Al-Ahli thuhet se i ka dërguar Napolit një ofertë për mesfushorin Piotr Zielinski, i cili ka hyrë në vitin e fundit të kontratës së tij.

Mesfushori 29-vjeçar ka qenë në bisedime me Partenopei në lidhje me një marrëveshje të re për disa javë tani dhe në fazat e mbylljes së muajit të kaluar ai dyshohet se ra dakord për kushtet e një kontrate, me sa duket i gatshëm për të ulur pagën e tij në për të shtyrë një marrëveshje.

Pavarësisht raportit të një marrëveshjeje mes Napolit dhe Zielinskit më 25 korrik, asnjë përditësim nuk është shfaqur dhe asnjë marrëveshje nuk është shpallur, duke sugjeruar se gjërat nuk janë aq të thjeshta.

Siç raportohet nga Fabrizio Romano, Al-Ahli tani i ka bërë një ofertë zyrtare Napolit për Zielinski dhe bisedimet mes dy klubeve janë duke vazhduar.

Klubi është një nga katër të mbështetur nga fondi sovran i pasurisë saudite PIF. Ata shpresojnë të bien dakord për një marrëveshje për polakin së shpejti, përndryshe ata do të kalojnë fokusin në objektiva të tjerë si Marcos Llorente i Atletico Madrid./Lajmi.net/