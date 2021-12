Akuzoi gjyqtarin për kurdisje ndeshjesh, komentet e Bellingham po hetohen nga Policia gjermane

Bellingham goditi performancën e Zwayer gjatë humbjes 3-2 pasi Dortmundi mbeti i frustruar pasi arbitri hodhi poshtë ankesat për një penallti – vetëm për t’i dhënë Bayernit ‘favorin’ për penalltinë pas prekjes me dorë Mats Hummels.

Robert Lewandowski u ngrit dhe shënoi atë që rezultoi fitues kundër klubit të tij të vjetër, përpara një pjesëmarrjeje të kufizuar në Signal Iduna Park.

Dhe pas ndeshjes Bellingham i tha ViaPlay: “Ju caktoni një gjyqtar, që e ka kurdisur ndeshjen më parë, ndeshjen më të madhe në Gjermani, çfarë prisni?

“Për mua, nuk ishte [një penallti]. Ai [Hummels] as nuk po e shikonte topin dhe po lufton për ta marrë atë dhe ai e godet atë.

“Mund të shikoni shumë vendime në lojë”, u shpreh mesfushori anglez.

Trajneri i Dortmundit, Marco Rose, u dërgua gjithashtu në tribunë pasi kritikoi penalltinë e Bayernit, e cila erdhi pas një rishikimi të VAR në minutën e 77-të.

Reprezentuesi anglez Bellingham po i referohej dënimit gjashtë mujor të Zwayer nga FA gjermane në 2005 pas një skandali me trukime ndeshjesh.

Duke mbrojtur vendimet e tij, Zwayer i tha ‘Sky Germany’: “Situata ishte një goditje standarde nga këndi.

“Unë shoh në lojë që bëhet fjalë për një prekje të Hummels. Pyetja për mua ishte: A është krahu i shtrirë larg trupit apo jo? Në kohë reale, nuk ishte e qartë nëse krahu i tij ishte lëvizur drejt topit.

“E kontrollova me [zyrtarët e VAR] në Këln dhe më pas u kontrollua pozicioni i krahut.

“Asistenti i videos bëri një vlerësim për veten e tij dhe tha se Hummels e kishte krahun larg trupit në një pozicion të panatyrshëm.

“Në fund, ai e devijoi qartë topin me bërryl dhe mora vendimin se ishte penallti”.

Tani është paraqitur një kallëzim penal dhe çështja do t’i përcillet prokurorisë publike të Dortmundit, e cila do të përcaktojë nëse do të ketë ndonjë kallëzim penal kundër Bellingham me një vendim që pritet në fund të kësaj jave.

Më herët në pjesën e dytë, kapiteni i Dortmundit, Marco Reus, u rrëzua në kuadrat pas një sfide nga Lucas Hernandez, por asnjë referim VAR nuk u bë me atë rast.

“Ishte një kontakt në pjesën e sipërme të trupit, gjë që lejohet të ndodhë edhe me shpejtësi të madhe”, shtoi Zwayer.

“Situata nuk është bardh e zi, vendosa kundër penalltisë për shkak të vijës sime të shikimit”, përfundoi Zwayer. /Lajmi.net/