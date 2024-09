Akuzohen për huliganizëm dhe sulm ndaj policëve, ish-asamblistit të LVV-së dhe të tjerëve në 2025-ën u parashkruhet lënda

Gjashtë të akuzuarve për huliganizëm dhe sulm ndaj personit zyrtar gjatë protestave të 2015-ës, ish-asamblistit të Lëvizjes Vetëvendosje në Komunën e Prishtinës, Egzon Azemit, Luan Hotit, Naim Bunjakut, Kushtrim Avdimetajt, Veron Hasanit dhe Ardian Huliti, pritet që më 18 nëntor 2025 këto vepra tu parashkruhen.

Sipas Kodit Penal të Kosovës (KPK), dënueshmëria për të dy veprat penale “Huliganizëm” dhe “Sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave zyrtare” del të jetë deri në 5 vite burgim, ndërkaq rasti sipas akuzës së prokurorisë ka ndodhur më 17 dhe 18 nëntor të vitit 2015, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“1. Kushdo që merr pjesë në turmën e mbledhur prej më tepër se tetë personave, e cila me veprime të përbashkëta e privon personin tjetër nga jeta, i shkakton lëndime të rënda trupore personit tjetër, shkakton rrezik të përgjithshëm, shkakton dëm pasuror në vlerë prej njëzetmijë (20.000) Euro apo më shumë ose kryen vepra tjera të rënda të dënueshme me së paku pesë (5) vjet burgim apo tenton të kryejë vepra të tilla, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet”, thuhet nenin 412 i KPK-së që flet për veprën penale të “Huliganizmit”.

“2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të lehtë trupor të personit zyrtar apo ndihmësi të tij ose përfshin kanosje për përdorimin e armës apo mjetit të rrezikshëm, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet”, thuhet në nenin 410 paragrafi 2 i KPK-së që flet për “Sulmin” ndaj personit zyrtar.

Dhe se duke llogaritur afatin e parashkrimi del se parashkrimi relativ i këtyre veprave bëhet pas pesë viteve, ndërsa parashkrimi absolut bëhet pas dhjetë viteve nga kryerja e veprës penale.

“1.4. pesë (5) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me më shumë se tre (3) vjet burgim;” thuhet në kapitullin e dhjetë nenin 106 që flet për parashkrimin e ndjekjes penale.

Në çfarë faze gjendet procesi gjyqësorë ndaj gjashtë të akuzuarve?

Fillimisht, ndaj të akuzuarve Kushtrim Avdimetaj, Veron Hasani dhe Ardian Hulit është veçuar procedura penale dhe se ndaj të njëjtëve po mbahet shqyrtimi gjyqësor.

Ndërkaq, ndaj Egzon Azemit, Luan Hotit dhe Naim Bunjakut ende nuk është arritur të mbahet shqyrtimi fillestar, në të cilin rast gjykatës është Eroll Gashi, ndërsa prokuror Blerim Igrishta.

Më 3 shtator 2024 kishte dështuar të mbahej shqyrtimi gjyqësorë ndaj Azemit, Hotit dhe Bunjakut pasi që ky i fundit mungoi për shkaqe shëndetësore.

Lidhur me zvarritjen e këtij rasti “Betimi për Drejtësi” ka dërguar pyetje një javë më parë Gjykatës Themelore të Prishtinës, mirëpo e njëjta deri në publikimin e këtij raporti nuk kanë kthyer përgjigje.

Çka thuhet në Dosjen e Prokurorisë ndaj këtyre të akuzuar?

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë të ngritur më 17 dhjetor 2015, gjashtë të akuzuarit e lartcekur më 17 dhe 18 nëntor 2015, kanë marrë pjesë në turmë-protestën e organizuar në të cilën protestë edhe përkundër që se forcat e rendit po mbanin situatën nën kontroll ata kishin sulmuar seriozisht Policinë e Kosovës duke e goditur me gurë, kubëza betoni dhe mjete tjera të forta.

Në aktakuzës thuhet se, si pasojë e goditjeve nga të akuzuarit, lëndime të lehta trupore kishin pësuar të zyrtarët policorë: Ismail Sadiku, Naim Berisha dhe Ekrem Vllasi si dhe nga këto veprime të të pandehurve ishte shkaktuar dëm i konsiderueshëm material.

Andaj, për këto veprime të akuzuarit po ngarkohen se kanë kryer veprat penale “Huliganizëm” nga neni 412 paragrafi 1 dhe “Sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave zyrtare” nga neni 410 paragrafi 2 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.