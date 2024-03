Akuzohej për shtytje në vepra terroriste: Gjykata në Prishtinë dënon një person me dy vjet burg

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti Special ka vendosur në çështjen penale kundër të akuzuarit L.B, për shkak të veprës penale në bashkëkryerje shtytja për kryerjen e veprave terroriste dhe për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.

I akuzuari L.B është shpallë fajtor dhe është dënuar me dy vjet burg, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në masën e paraburgimit dhe në masën e arrestit shtëpiak nga data 15 maj 2023 deri me 07.03.2024 dhe dënim me gjobë në shumë prej 3.000 euro, të cilin i akuzuari duhet ta paguajë në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Nga i akuzuari gjykata konfiskon përgjithmonë sendet e luajtshme, si mjete që kanë mundësuar kryerjen e veprës penale dhe sendet që i nënshtrohen automatikisht konfiskimit, të cilat janë sekuestruar përkohësisht me vendimin e gjykatës, si sende të përdorura apo të destinuara për kryerjen e veprës penale.

Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës gjyqësore, në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën 100 euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, po ashtu obligohet i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguajë shumën prej 100 euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë.