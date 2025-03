​Akuzohej për përdhunim, merret vendimi final për Dani Alves

Ish-ylli i Barcelonës, Dani Alves është liruar nga akuzat për përdhunimin e një gruaje në një klub nate në Kataloni. Futbollisti u dënua me katër vjet e gjysmë burg në shkurt të vitit të kaluar pasi tre gjyqtarë e dënuan atë për sulm seksual pas një gjyqi tre-ditor.

Prokurorët publikë apeluan dhe kërkuan që ai të dënohej me nëntë vjet burg. Prokurorët privatë që vepronin në emër të gruas që e akuzoi atë për përdhunimin e saj në klubin e natës Sutton në Barcelonë më 30 janar 2022 kërkuan që ai të dënohej me 12 vjet pasi ata kundërshtuan gjithashtu dënimin fillestar dhe dënimin me burg.

Por, sot Gjykata e Lartë Katalanase hodhi poshtë ankesat – dhe liroi Alvein nga krimi për të cilin u dënua vitin e kaluar. Alves është liruar me kusht që nga marsi i vitit të kaluar. Vendimi i Gjykatës së Lartë të Katalonjës u shpall në një dokument të shkruar prej 101 faqesh. Aty thuhej: “Nuk mund të konkludohet se janë tejkaluar kufijtë e prezumimit të pafajësisë”, përcjellë KosovaPress.

Alves duhej të paguante garancinë prej 1 milion euro (850 mijë £) për t’u lejuar të dilte nga burgu – dhe ra dakord të dorëzonte pasaportat e tij si pjesë e ndalimit të largimit nga Spanja dhe paraqitjes në gjykatë çdo të premte.

Ish-futbollisti i Barcelonës u deklarua i pafajshëm më 7 shkurt të vitit të kaluar, pasi mori qëndrimin në ditën e fundit të gjyqit të tij tre-ditor, duke thënë se seksi që kishte me akuzuesen e tij 23-vjeçare ishte konsensual dhe duke këmbëngulur se ai kurrë nuk do të lëndonte askënd.