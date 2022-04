Akuzat për tradhti e vrasje me thikë, prokurori jep detaje për vdekjen tragjike të çiftit kosovar në Francë

Prokurori Publik në Francë ka dhënë detaje lidhur me ngjarjen tragjike të së martës (26 prill), kur çifti me origjinë nga Kosova u gjetën të vdekur në banesën e tyre në Epinal të Francës. Sipas prokurorit, deri te zënka me epilog tragjik ka ardhur, pasi bashkëshorti ka akuzuar gruan e tij për tradhti.