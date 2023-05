Akuza të rreme ndaj Balotellit për abuzim seksual, dënohet avokati që kishte ideuar shantazhin Gjykata e Vicenzës dënoi me 2 vjet e 3 muaj avokain Roberto Imparato me akuzën e tentativës për zhvatje, i cili gjithashtu do të duhet të paguajë 80 mijë euro si dëmshpërblim për dëmin ndaj Balotellit, i cili kishte bërë padi civile pranë avokatit Henry Bacaro. Sulmuesi, siç raporton “Il Mattino”, kishte rëndë viktimë e…