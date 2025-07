“Akull n’verë” – Pas muzikës e festës në sheshin e kryeqytetit, mbeturinat nuk i largon askush Në kryeqytetin e Kosovës, me fillimin e verës e me ardhjen e mërgimtarëve, ka filluar edhe “Akull n’verë”. Në shesh janë vendosur shtëpizat ku qytetarët mund të shërbehen me pije e ushqime, ndërkaq aty ka çdo natë edhe muzikë e atmosferë të mirë. Por, këto manifestime po pasojnë me papastërti të sheshit, pasi askush nuk…