Aktvistja e famshme Greta Thunberg po qëndron për vizitë në Kosovë

Aktivistja e njohur suedeze për të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e ambientit, Greta Thunberg, po qëndron për një vizitë dyditore në Kosovë, ku ndër të parat ndalesa ishte Reporting House në Prishtinë.

Gjatë vizitës së saj në këtë hapësirë kulturore e kujtese, Thunberg u takua me aktivistë nga organizata Termokiss dhe grupe të tjera rinore, duke kaluar më shumë se dy orë në muze për të kuptuar nga afër historinë e rezistencës qytetare dhe protestave në Kosovë gjatë viteve të ’90-ta.

Thunberg u prit nga producentja Jeta Xharra dhe kuratori i muzeut, Gaz Ejupi, të cilët së bashku me artistin e ri Vullnet Jakupi e njohën atë me veprat e artit modern që përballen me temat e aktivizmit dhe konfliktit. Ndër to, veçanërisht u theksua instalacioni “Shkollat Shtëpia” nga Jakupi, që pasqyron përvojat e arsimit gjatë okupimit serb në Kosovë.

Në vijim të vizitës, Thunberg shikoi edhe ekspozitën e artistit 18-vjeçar nga Gaza, Hussein al-Jerjawi, me titullin “Fragmente të mbijetesës”, që është e hapur në Galerinë e Reporting House.

E prekur nga temat që trajton ekspozita, ajo shfaqi interes për reagimet e politikës dhe shoqërisë në Kosovë për zhvillimet në Gaza.