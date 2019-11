Aktorja shet xhaketën e filmit për të ndihmuar pacientët me kancer

Ajo hodhi në shitje gjithashtu një xhaketë lëkure të zezë që veshi në filmin “The Brilliant” në një ankand të mbajtur në Beverly Hills, me një çmim prej 200,000 dollarë, transmeton Lajmi.net.

Aktorja, e cila u diagnostikua me kancer 27 vjet më parë, ka thënë se do të dhurojë shumë para në një spital që themeloi në Melburn, Australi.

“Nuk jam aspak e trishtuar dhe do të shkëputem nga ato gjëra. Këto janë vetëm gjëra, dhe unë përpiqem të mos bashkëngjitem me to. Do të ruaj kujtime dhe fotografi të dashura, ”tha Olivia.

Ankandi do të përfshijë gjithashtu 500 artikuj të tjerë të saj. Pjesët më të dashura të veshjeve dhe bizhuterive do të mbahen nga vajza e saj.