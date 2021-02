Aktorja e njohur godet një burrë me makinë derisa po xhironte filmin e ri

Ylli 33-vjeçar u hodh në një histori interesante kur filloi të punonte në Manchester, shkruan The Sun, transmeton lajmi.net.

Fotografitë tregojnë filmimin që ndodhi në fillim të kësaj jave, ku Erin u pa duke goditur pasi u përpoq të merrte një palë çelësa të makinës nga një burrë i dehur.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

Në imazhet e reja, Michelle si Erin vjedh me sukses makinën e burrit para se ta përplasë aksidentalisht.

Aktorja mund të shihet duke reaguar ndaj fatkeqësisë, duke vendosur duar në kokë ndërsa fytyra e saj shtrembërohet nga paniku.

Ajo pastaj zbret nga makina për të kontrolluar burrin me një pëllëmbë, por ai duket se është i palëvizur në tokë.

Njeriu shihet duke u hedhur mbi makinë në mënyrë që të sigurohen pamjet dramatike për projektin, i cili pritet të shfaqet në ekranet tona gjatë këtij viti.

Michelle edhe një herë guxoi me kushtet e mjerueshme të motit për të filmuar shfaqjen e njohur Sky One, duke luftuar të ftohtin në një minifund me print leopardi dhe çizme të larta në kofshë.

Seriali u bë një hit i madh dhe sezoni i dytë u shfaq premierë në maj të vitit të kaluar. /Lajmi.net/