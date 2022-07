Aktorja e famshme turke martohet në liqenin e Ohrit

Aktorja e famshme turke, Ebru Şahin, i ka dhënë fund beqarisë duke kurorëzuar dashurinë me partnerin e saj, basketbollistin e Cleveland Cavaliers, Cedi Osman.

Ceremonia e kurorëzimit është mbajtur në Ohër në vendlindjen e basketbollistit.

Festa u mbajt me një varkë në liqen, ku çifti me të ftuarit u argëtuan të shoqëruar me muzikë maqedonase.

Ata do të mbajnë edhe një tjetër dasmë në Çeşme më 7 korrik.

Şahin, e cila nisi të shoqërohej me basketbollistin verën e vitit 2020, i tha “Po” propozimit në Kapadokia.