Aktorja Delinda Disha hap një kapitull të ri, tashmë kandidate për kryetare në Tepelenë
Moderatorja, aktorja dhe moderatorja e njohur Delinda Zhupa Disha ka bërë publike kandidaturën e saj si kandidate e pavarur për kryetare të Bashkisë Tepelenë. Lajmin ajo e ndau me ndjekësit në rrjetet sociale, duke shprehur entuziazmin për këtë hap të ri në jetën e saj profesionale dhe personale.
“Jam shumë e lumtur të ndaj me ju këtë vendim si kandidate e pavarur për kryetare të Bashkisë Tepelenë”, shkruan ajo në njoftimin e saj.
Vendimi i Delindës për t’u angazhuar në politikë vjen pas një periudhe të tensionuar në marrëdhëniet me televizionin MCN, ku ishte e angazhuar si moderatore.
Konflikti u bë publik pas pretendimeve të saj për mosdhënie pagash për një kohë të gjatë, që solli edhe përplasje verbale dhe ndarje përfundimtare nga televizioni.
Përtej medias, Delinda Zhupa Disha është një emër i njohur për publikun shqiptar për shkak të karrierës së saj si aktore humori. Ajo ka qenë pjesë e trupës së spektaklit “Portokalli” për disa sezone, ku u bë e njohur me rolet komike, si dhe ka marrë pjesë në projekte të tjera televizive si “Klanifornia”, duke spikatur me interpretimin dhe energjinë e saj në skenë.
Gjatë viteve, Delinda ka ndërtuar një profil të larmishëm, duke kaluar nga arti dhe media në angazhimin qytetar. Tashmë, ajo duket e vendosur të sjellë përvojën e saj në shërbim të komunitetit të Tepelenës, me synimin për të kontribuar pozitivisht në zhvillimin e qytetit. /oranews