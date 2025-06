Aktori vlerësohet me Rekordin Botëror Guinness

Tom Cruise tani është mbajtës i titullit për një marifet të guximshëm që performoi për episodin e fundit të serisë “Mission: Impossible”.

Sipas Librit të Rekordeve Botërore Guinness, Cruise tani mban titullin për “kërcimet me parashutë nga një individ”, me numrin e tij të kërcimeve që arrin në 16 herë.

“Tom nuk luan vetëm rolin e heronjve të filmave aksion – ai është një hero aksioni!” tha Craig Glenday, kryeredaktor i Guinness World Records, në një deklaratë. “Një pjesë e madhe e suksesit të tij mund t’i atribuohet përqendrimit të tij absolut në autenticitet dhe shtyrjes së kufijve të asaj që një aktor kryesor mund të bëjë.”

Cruise kreu kërcimet gjatë xhirimeve për “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, filmi i tetë i serisë së njohur të aksionit në të cilën Cruise ka luajtur që nga viti 1996.

Në një video të postuar në faqen zyrtare të Paramount Pictures në YouTube, studios që qëndron pas filmit, Cruise shihet duke diskutuar logjistikën për këtë manovër me koordinatorët e saj, duke thënë: “Do ta vendos në punë. Nëse kjo shtrembërohet ndërsa digjet, unë do të rrotullohem dhe do të digjem”.

Më vonë ai tha në klip se donte të ishte “shumë i zgjuar, nuk po them të rrezikosh”, duke shtuar me një buzëqeshje ironike, “Ne nuk marrim rreziqe… padyshim”.

Klipi tregon Cruise duke u hedhur me parashutë nga helikopteri me parashutën e tij që digjet të 16 herë me radhë, ndërsa kënga kryesore “Mission: Impossible” luhet në sfond.

Ky aktrim i fundit është larg të qenit akti i parë i guximshëm që Cruise ka performuar. Përveç performancës së tij rreth Lojërave Olimpike verën e kaluar, aktori është i njohur për kryerjen e vetë akteve të tij në filmat e tij.