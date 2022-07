Aktori kosovar përkrah vendimin e qeverisë: Në Greqi s’i të ulesh në restaurant, ta sjellin një shishe ujë

Ky vendim ngjalli reagime të shumta, shkruan lajmi.net.

Lidhur me këtë ka reaguar edhe aktori i njohur kosovar, Shkumbim Istrefi, ku ka ndarë përvojën e tij lidhur me shërbimet me ujë në Greqi.

Istrefi përmes një shkrimi në ‘Facebook’, ka thënë se në Greqi fillimisht shërbehet uji, e pas pesë minutash ta marrin porosinë.

Tutje ai ka shtuar se njerëzit mund edhe të ulen, të pijnë ujë edhe të largohen nga restauranti.

Postimi i tij i plotë:

Ne Greqi, psh, si te ulesh ne restoran apo kafiq, ta bijne nje shishe me uje (qe shpesh eshte i ceshmes) dhe tek pas nja 5 minutash vjen kamarieri dhe te pyet per porosi. Pra mundesh vetem me pi ujin dhe me u cu pa porosite hiq.

Une besoj qe ky gjest eshte njerezor. Ndoshta edhe i bazuar ne fe. Nuk duan njerezit me hy ne gjynah, me te detyru me pagu nese je vetem i etur per uje. Pra te japin hapesire qe te rimendosh nese don te shpenzosh para, dhe jo te ta paguajne edhe ujin me cdo kusht./Lajmi.net/