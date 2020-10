Ai ishte i njohur për rolin e tij të James Bond, ishte personi i parë që solli në ekran këtë rol.

Karriera e tij e aktrimit zgjati për dekada me radhë dhe mori çmime të shumta përfshirë një Oskar, dy çmime Bafta dhe tre Golden Globes.

Filmat e tjerë të njohur të Sir Sean janë “The Hunt for Red October”, “Indiana Jones and the Last Crusade” dhe “The Rock”, shkruan BBC.