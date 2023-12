Aktori Donald Veshaj befasohet me pyetjen e lajmi.net, jep përgjigje tejet të papritur Donald Veshaj dhe Bora Zemani, çifti i mirënjohur i showbiz-it ishin të mërkurën në një qendër tregtare në Prishtinë. Veshaj nga gazetarja e lajmi.net u pyet se sa herë ka marrë ‘jo’ nga Bora. Ai u përgjigj se ka një bllok me ‘jo-të’ e saj. “Unë e kam një bllok të vogël me ‘jo-të’ e…