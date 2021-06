Aktori, Ben Roberts ndërron jetë në moshën 70 vjeçare

Vdekja e tij u konfirmua nga ish-agjenti i cili e quajti atë një aktor “të mrekullueshëm” që kishte pasur “një karrierë të gjerë në teatër, TV dhe film”, transmeton lajmi.net.

Karakteri i Roberts në dramën policore ITV ishte një oficer i modës së vjetër dhe një negociator i trajnuar i pengjeve.

Conway u vra përfundimisht kur një bombë benzine u hodh në makinën e tij.

Ai vazhdoi të paraqitej në versionin filmik të 2011 të Jane Eyre dhe Tim Burton të fantazisë 2016 Miss Peregrine’s Home for Children Peculiar./Lajmi.net/

Remembering the wonderful Ben Roberts who sadly passed away on Monday. Best known as Chief Inspector Derek Conway in The Bill & he had an extensive career in theatre, TV & film.

Our thoughts are with his wife Helen & family at this time. pic.twitter.com/WFndKhU3TG

— LCM (@LCM_limited) June 9, 2021