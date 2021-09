Aktori amerikan gjendet i vdekur në apartmentin e tij

Michael, i cili është i njohur për aktrimin në hitet e HBO The Wire dhe Boardwalk Empire, ishte 54 vjeç.

Ylli amerikan u gjet i vdekur në apartamentin e tij në Bruklin të hënën pasdite, thanë burimet e zbatimit të ligjit për The New York Post.

Pajisjet e drogës u gjetën në apartament, sipas prizës. Asnjë shkak i vdekjes nuk është konfirmuar ende. Menjëherë pas publikimit të lajmit, disa fansa dolën në Twitter për të ndarë zemrën e tyre në lidhje me vdekjen e aktorit dhe producentit të nominuar për Emmy.

Njëri shkruan: “Kjo është e tmerrshme. Kjo më thyen zemrën. Me të vërtetë një aktor i talentuar fenomenalisht. Një humbje e tillë. #RIPMichaelKWilliams.”

Një i dytë shtoi: “Aktor i pabesueshëm dhe shumë i zhdërvjellët. Gjithmonë e kam dashur atë, rolin e tij në perandorinë e shëtitjeve dhe tela.”

Një mikro -bloger i mërzitur i tretë shtoi: “Ai bëri” The Wire ” – ai ishte personazhi më i mirë në të. Kjo është shumë shqetësuese. RIP Michael.”

Michael ishte i njohur për rolin e tij si Omar Little në The Wire të HBO dhe u vlerësua për rolin e tij si Chalky White në Boardwalk Empire.

Ai lindi në New York dhe filloi karrierën e tij si balerin dhe performoi me Madonna dhe George Michael.

Ylli më vonë vendosi të transferohej në aktrim dhe vazhdoi të merrte pjesë në disa prodhime të Teatrit Eksperimental La MaMA, Kompanisë prestigjioze Kombëtare të Teatrit të Zi dhe Teatrit për një Gjeneratë të Re të drejtuar nga Mel Williams.

Në vitin 2012, ai mori nominimin e tij të parë Emmy për Aktorin Mbështetës të Jashtëzakonshëm në një Seri të Kufizuar ose një Film për Bessie të HBO dhe më pas mori nominimin e tij të dytë për Aktorin Mbështetës të Jashtëzakonshëm në një Seri të Kufizuar për portretizimin e tij të Freddy në The Night Of të HBO.

Kreditet e tjera televizive në CV -në e tij ishin serialet e kufizuara në ABC When We Rise dhe The Spoils Before Dying.

Ai gjithashtu ka punuar në disa filma artistikë përfshirë Ghostbusters, Assassin’s Creed, Bringing Out the Dead, 12 Years A Slave, The Road, Gone Baby Gone, Life gjatë Luftës, Brooklyn’s Finest, Wonderful World, Snitch, Robocop, The Purge: Anarchy, Captive , Vrasni të Dërguarin, Zëvendës i Inherent, Triple 9, Gambler dhe The Land.

Aktori gjithashtu u përqëndrua në dhënien e komunitetit dhe nisi një organizatë jofitimprurëse të quajtur Making Kids Win.

Synimi i bamirësisë është të ndërtojë qendra komunitare në lagjet urbane që kanë nevojë për hapësira të sigurta për fëmijët që të mësojnë dhe të luajnë.

Ai u frymëzua për të krijuar MKW pasi u rrit në Brooklyn dhe përjetoi shumë nga sfidat me të cilat ballafaqohen të rinjtë.

Williams gjithashtu shërbeu si Ambasadori i Drejtësisë së Zgjuar në ACLU./Lajmi.net/