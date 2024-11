“Aktivizohen” hajnat, tri vjedhje të rënda brenda 24 orëve në vendin tonë

Tri raste të vjedhjeve të rënda janë raportuar së fundi në Policinë e Kosovës.

Një prej këtyre vjedhjeve ndodhi në Prishtinë, ndërsa Policia ka arrestuar të dyshuarin.

Kurse një vjedhje tjetër u raportua në fshatin Krojmir në Lipjan.

Persona të panjohur raportohet se kanë hyrë në brendinë e objektit ku edhe kanë kryer vjedhje

Po ashtu vjedhje pati edhe në një shtëpi në Ferizaj. Rasti është në procedurë hetimore, transmeton lajmi.net.

Njoftimi i plotë:

Fsh. Krojmir, Lipjan / 29.10.2024-23:00. Me 03.11.2024 është raportuar se dy persona të panjohur me datën e cekur me forcë kanë depërtuar në brendinë e objektit nga ku kanë kryer vjedhje. Lidhur me rastin është informuar edhe prokurori, ndërsa njësitet policore janë duke hetuar rastin.

Rr. Nazim Gafurri, Prishtinë / 03.10.2024-21:20. Lidhur me rastin është raportuar se me 03.11.2024 është identifikuar dhe arrestuar i dyshuari mashkull kosovar dhe i njëjti pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

VJEDHJE E RËNDË

Rr. Riza Goga, Ferizaj/03.11.2024-04:33. Eshtë raportuar se person/a të dyshuar të panjohur kanë depërtuar në shtëpinë e ankuesit mashkull kosovar dhe nga aty kanë kryer vjedhje. Rasti në procedurë hetimore.