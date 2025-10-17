Aktivitet sensibilizues për kancerin e gjirit në shkollën “Vesel Muji” në Mihir të Gjilanit

Në kuadër të Muajit të Ndërgjegjësimit Kundër Kancerit të Gjirit, Qendra Rajonale e Shëndetit Publik në Gjilan ka organizuar një aktivitet sensibilizues në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët “Vesel Muji” në fshatin Mihir, Komuna e Gjilanit. Dr. Igballe Qerimi nga Departamenti i Mjekësisë Sociale mbajti një ligjëratë edukative për rreth 80 nxënës dhe staf…

17/10/2025 15:10

Në kuadër të Muajit të Ndërgjegjësimit Kundër Kancerit të Gjirit, Qendra Rajonale e Shëndetit Publik në Gjilan ka organizuar një aktivitet sensibilizues në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët “Vesel Muji” në fshatin Mihir, Komuna e Gjilanit.

Dr. Igballe Qerimi nga Departamenti i Mjekësisë Sociale mbajti një ligjëratë edukative për rreth 80 nxënës dhe staf arsimor, ku foli për rëndësinë e zbulimit të hershëm të kancerit të gjirit, faktorët e rrezikut dhe teknikat e vetëkontrollit, raporton lajmi.net

Pas ligjëratës, nxënësit e shkollës në bashkëpunim me mësimdhënësit interpretuan minidramën “Ma mirë ta dish”, një performancë me mesazh të fuqishëm për rëndësinë e kujdesit shëndetësor, vetëdijesimit dhe mbështetjes ndaj personave të prekur nga kjo sëmundje.

Ky aktivitet është pjesë e angazhimit të vazhdueshëm të IKShPK dhe Qendrave Rajonale të Shëndetësisë Publike, për të nxitur ndërgjegjësimin dhe edukimin shëndetësor në komunitet, duke theksuar se parandalimi dhe diagnostikimi i hershëm i kancerit të gjirit shpëton jetë./Lajmi.net/

