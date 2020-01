Aktivisti i VV-së që vdiq sot kishte humbur syrin në protestat e 2007-ës

Hyseni, siç ka bërë të ditur Vetëvendosje përmes një komunikate për media ka qenë i plagosur rëndë në demostratën e 10 shkurtit të 2007-tës, ku humib njërin sy, shkruan lajmi.net.

Varrimi i tij do të bëhet sot në lagjen Tusuz të Prizrenit.

Komunikata e plotë e VV-së:

Sot, me pikëllim të thellë, morëm lajmin që ka ndërruar jetë pas një sëmundjeje aktivisti ynë Hysni Hyseni.

Hysni Hyseni ka qenë i angazhuar në Qendrën e Lëvizjes në Prizren. I plagosur rëndë në demonstratën e 10 Shkurtit 2007, ku humbi njërin sy, Hysniu na mësoi se kurrë nuk duhet të ndalemi në rrugën e drejtë të perbashkët edhe kur rrezikohemi individualisht.

Atdhedashuria, vetëmohimi e gatishmëria për sakrificë e karakterizuan Hysniun gjatë gjithë veprimtarisë së tij.

Në këto momente pikëllimi i shprehim ngushëllime familjes Hyseni, të gjithë aktivistëve, shoqeve e shokëve te Hysniut.

Do ta kujtojmë me mall e do të marrim shembull nga puna e virtytet e tij.

Sot në orën 14:30 do të bëhet varrimi i të ndjerit në varrezat e qytetit në lagjen Tusuz të Prizrenit. /Lajmi.net/