Aktivisti i VV-së i zhgënjyer fort me qeverinë, s’e kursen as Albulena Haxhiun që e ka familjare Aktivisti i VV-së Dardan Krasniqi në një intervistë për Lajmi.net, ka treguar për zhgenjimin e tij me qeverinë e VV-së. Krasniqi ka thënë se ka pasur pritshmëri më të madhe nga kjo qeveri. “Kam pasur pritshmëri më të madhe nga kjo Qeveri, e duke e njohur edhe Albulenën, mendoja se kjo qeveri do të bënte…