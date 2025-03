Aktakuzë për ndërhyrje në konkurs, zyrtari në Kamenicë dyshohet se u avancua në detyrë Ishte dhjetori i vitit 2022 kur konkursi për motër-edukatore në Kamenicë për kandidaten Afërdita Ajvazi ishte një mundësi punësimi. Por ndonëse në fazën e intervistës kishte rezultuar me pikë më të mira, në atë me shkrim kishte rënë. Me kërkesën për të parë testin e saj, nga personeli i ishte ofruar edhe testi i kundërkandidates…