Aktakuzë për korrupsion ndaj drejtorit të Bordit të “KRU Hidrodrini” në Pejë

Sipas aktakuzës, rezulton aktakuza është ngritur më 3 gusht të këtij viti në Gjykatën Themelore në Pejë, mirëpo sipas gjykatësit të rastit, Sejdi Blakaj, ende nuk është mbajtur shqyrtimi fillestar.

Ndryshe, aktakuza e ngritur nga Prokuroria e Pejës më 3 gusht 2021, e ngarkon të pandehurin Valon Haxhijaj se më 13 prill 2021 në Pejë, përkatësisht në “KRU Hidrodrini”, si zyrtar i lartë publik, i cili sipas ligjit është i detyruar të bëjë deklarimin e pasurisë, nuk e ka paraqitur brenda afatit deklaratën e pasurisë, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Sipas aktakuzës i pandehuri ngarkohet se si drejtor i Bordit të “KRU Hidrodrini” në Pejë, nga data 1 mars deri më 31 mars 2021 obligohet që të bëjë deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë për vitin paraprak, për të cilën gjë është njoftuar, mirëpo i njëjti gjatë kësaj periudhe nuk e deklaron fare pasurinë.

Në aktakuzë thuhet se i pandehuri Haxhijaj deklaratën e pasurisë e kishte dorëzuar pas kalimit të afatit ligjor, gjegjësisht më 13 prill 2021.

Me këtë, ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale “Mosraportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose detyrimeve financiare”, nga neni 430 par.1 të Kodit Penal, për të cilin vepër parashihet dënimi me gjobë dhe me burgim deri në tri vjet.