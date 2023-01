Aktakuzë ndaj të pandehurit i cili me mashtrim ia morri 132 mijë euro klientit

Prokuroria Themelore në Prishtinë, njofton se është ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit A.Z., i cili dyshohet se ka mashtruar të dëmtuarin duke i marrë shumën prej 132 mijë euro.

“Sipas aktakuzës, i pandehuri, që nga data 2 prill 2021 e në vazhdimësi deri në vitin 2022, në lokalin “Auto Shereti” në magjistralen Prishtinë – Ferizaj, me qëllim të përfitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme e ka vu në lajthim të dëmtuarin, duke e nxitur që të veproj në dëm të pasurisë së tij përmes paraqitjes së fakteve të rreme, në atë mënyrë që duke u prezantuar rrejshëm si ndërmjetësues për shitjen e një palujtshmërie prej 54 ari në fshatin Çagllavicë të Prishtinës, kinse ishte në pronësi të dy serbëve të cilët me qëllim të mashtrimit i kishte takuar me të dëmtuarin, pa ia prezantuar asnjë dokument pronësor apo autorizim për shitjen e palujtshmërisë në fjalë, dhe i cili për këtë të dëmtuarit në periudha të ndryshme kohore i kishte marrë të holla të gatshme që kishin arritur shumën totale prej 132,000.00 euro (një qind e tridhjet e dy mijë euro), kinse se do t’ia barte pronën në fjalë në emër të dëmtuarit çka me këtë edhe i ka shkaktuar dëm pasuror në shkallë të madhe.”, thuhet në komunikatë./Lajmi.net/