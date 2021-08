Aktakuzë ndaj policit nga Klina, ngarkohet se mori 250 euro ryshfet

Sipas aktakuzës të siguruar nga ‘’Betimi për Drejtësi’’, theksohet se i pandehuri kishte kërkuar dhe marrë nga i dëmtuari 250 euro ryshfet për t’ia dorëzuar librezën e qarkullimit, të cilin Delija sipas prokurorisë refuzonte t’ia jepte të dëmtuarit.

Sipas aktakuzës thuhet se me 23 maj 2021 në Klinë, në cilësi të personit zyrtar të policit e me qëllim të përfitimit për veti dhe shkaktimit të dëmit të personit tjetër, V.K, në kundërshtim me Ligjin mbi Policin nr.04/L-076 neni 11 par. 5, i akuzuari përmes dëshmitarit P.D siguron lejen e qarkullimit të veturës pronë e të dëmtuarit V.K., librezën e qarkullimit nuk e dorëzoi në Polici apo t’ia kthejë të dëmtuarit, por kërkon nga i dëmtuari që për kthimin e librezës t’ia japë 250 euro ose në të kundërtën nuk do t’ia kthej librezën.

Sipas aktakuzës i dëmtuari e njofton IPK-në, dhe pas disa bisedave telefonike mes të pandehurit dhe të dëmtuarit, ata takohen përballë pompës së derivateve, me ç’rast i dëmtuari V, i dorëzon të pandehurit shumën prej 250 euro, ai ia kthen librezën e qarkullimit, ku në atë moment arrestohet nga hetuesit e IPK-së.

Për çka ka kryer vepër penale ‘’Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar’’, ku dënimi parashihet prej një (1) deri në tetë (8) vjet burgim.