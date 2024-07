Në reagim thuhet se QKUK do të trajton rastin sipas legjislacionit në fuqi.

“Qendra Klinike dhe Universitare të Kosovës (QKUK), është njoftuar lidhur me inicimin e procedurës penale për drejtorin e Klinikës së Kardiologjisë dhe një shefit të njësisë të po kësaj klinike. QKUK, rastin do ta trajtojë konform legjislacionit në fuqi, përmes sektorit të burimeve njerëzore. I sigurojmë të gjithë, se do të veprohet bazuar në legjislacionin në fuqi, lidhur me këtë rast”, thuhet në reagim.