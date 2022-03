Aktakuza për përdhunim, a po e rrezikon kjo martesën e Gjikos me Elitën?

Së fundi reperi i njohur kosovar, Asdren Gjikolli i njohur si Gjiko, po përballet me një moment jo edhe aq të lehtë sa i përket jetës së tij private.

Reperi ka pranuar një denoncim ku akuzohet për mashtrim dhe përdhunim të një miture, shkruan lajmi.net.

Gjiko akuzohet se ka abuzuar seksualisht një të mitur të cilën e ka mashtruar se do ta bënte këngëtare dhe do ta angazhonte në videoklipe.

“Front Online” ka siguruar edhe aktakuzën e vitit 2017, ku Gjiko akuzohet se ka kryer marrëdhënie me të miturën, pasi e kishte ftuar në banesën e tij dhe i kishte dhënë substanca narkotike. Në letrën e akuzës thuhet se pasi e ka marrë në shtëpinë e tij, me mashtrime dhe premtime për ta bërë këngëtare dhe pjesëmarrëse në shumë klipe, ai i ka dhënë substanca narkotike vajzës, që në atë kohë ishte vetëm 15 vjeç.

Më pas, ai ka abuzuar seksualisht me të miturën, e cila ka denoncuar ngjarjen vetëm dy vite më pas.

Megjithatë, që nga ai moment, jeta ka shkuar krejt normalisht për Gjikon, që tashmë është bërë edhe baba i dy fëmijëve.

Reperi është i martuar me moderatoren kosovare, Elita Rudi, ku së bashku me dy fëmijët e tyre, u kthyen në një ndër familjet më të pëlqyera dhe të dashura për publikun kosovar dhe atë shqiptar.

Por pas këtij skandali të reperit, Elita ka zgjedhur të heshtë dhe të mos publikoj asgjë në rrjetet sociale në lidhje me rastin e reperit.

Teksa mediat po “shpërthejnë” nga ky lajm, moderatorja ka zgjedhur të publikojë në “Instagram” sekretin e dobësimit të saj paslindjes, duke treguar edhe njëherë format që ka, por edhe nuk kanë munguar storjet ku ka shfaqur fëmijët e saj.

Mbetet për t’u parë reagimi zyrtar që ky reper do të ketë kur kjo histori të mbylle, ku edhe do të shihet nëse martesa e tyre do të mbetet e palëkundur./Lajmi.net/