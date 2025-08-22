Aktakuza për kanosje ndaj kryeministrit, Klinaku: Seanca me 3 shtator, ta shohim a do të vijë Albin Kurti si i dëmtuar
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) më 1 gusht 2025 ka ngritur aktakuzë ndaj Faton Klinakut dhe Nuredin Selmanit, të cilët akuzohen për kanosje të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti.
Në Gjykatën Themelore të Prishtinës është caktuar shqyrtimi fillestar për datën 3 shtator 2025, në orën 09:00.
Lajmin e ka bërë të ditur Faton Klinaku, i cili ka njoftuar se në këtë seancë pritet të shihet nëse kryeministri në detyrë, Albin Kurti, do të paraqitet në cilësinë e të dëmtuarit.
“Shqyrtimi fillestar në gjykatën themelore në Prishtinë është caktuar që të mbahet me datën 3 shtator 2025, ora 9:00. Ta shohim se a do t’përgjigjet Albin Kurti si i dëmtuar-dëshmitar i prokurorisë”, shkroi Klinaku.