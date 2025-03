Aksioni policor “Droni” në Gjakovë, iu merren përkohësisht patentë-shoferët 125 shoferëve dhe shqiptohet 752 gjoba për 6 ditë Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë po vazhdon me aktivitete të shtuara policore me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë në komunikacionin rrugor. Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor (NJRKRR) ka njoftuar se ka zbatuar me sukses planin operativ “DRONI”, i fokusuar në identifikimin dhe ndëshkimin e kundërvajtësve, sidomos atyre që kryejnë tejkalime të…