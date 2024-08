​Aksioni në veri, reagon ambasada e Italisë

Në një postim të ambasadës në platformën X, thuhet se veprimet e njëanshme dështojnë të prodhojnë zgjidhje të qëndrueshme.

Ambasada e Italisë, krahas deklaratës ka shpërndarë edhe reagimin e Zyrës së BE-së në Kosovë për këtë çështje.

“Ambasada e Italisë në Kosovë thekson fuqimisht rëndësinë e dialogut dhe konsultimeve paraprake për të adresuar sfidat e komunitetit serb të Kosovës, duke theksuar se veprimet e njëanshme dështojnë të prodhojnë zgjidhje të qëndrueshme”, thuhet në reagim.

The Embassy of 🇮🇹 in Kosovo strongly emphasizes the importance of dialogue and prior consultation to address the Kosovo Serb community’s challenges, highlighting that unilateral actions fail to produce lasting solutions. https://t.co/evSGzUVbGI

— Italy in Kosovo (@ItalyinKosovo) August 31, 2024