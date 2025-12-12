Aksioni katër ditor i Policisë në Pejë, sekuestrohen armë dhe municion i konsiderueshëm
Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë, në bashkëpunim me stacionet policore të rajonit, ka realizuar gjatë kësaj jave një operacion të suksesshëm, duke sekuestruar një numër të konsiderueshëm armësh dhe municioni.
Operacioni u zhvillua në periudhën nga 8 deri më 12 dhjetor 2025, njofton zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, transmeton lajmi.net.
Gjatë kontrolleve, autoritetet kanë gjetur dhe konfiskuar tri pushkë, një pushkë karabine me 85 fishekë të kalibrit 8×57 mm, dy pushkë gjuetie me 48 fishekë të kalibrit 12/GA, si dhe një sërë fishekësh të kalibrave të ndryshëm, përfshirë 46 fishekë 7.62×39 mm, 28 fishekë 9 mm dhe 5 fishekë 7.62×25 mm. Përveç këtyre, është konfiskuar edhe një gëzhojë 7 mm, një pistoletë Beretta APK me 6 fishekë 9×19 mm dhe një karikator.
Personat e dyshuar janë intervistuar nga policia dhe janë inicuar rastet penale për veprat “Mbajtje në pronësi, kontroll apo posedim i paautorizuar i armëve”. Autoritetet bëjnë të ditur se ky aksion është pjesë e angazhimit të vazhdueshëm të Policisë së Kosovës për parandalimin e veprave kriminale dhe ruajtjen e sigurisë publike në rajonin e Pejës./lajmi.net/