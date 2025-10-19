Aksioni i Prokurorisë në veri, Elshani jep detaje
Në nëntë lokacione në veri të vendit, janë duke u kryer bastisje ditën e sotme nga ana e Prokurorisë Speciale.
Lidhur me këto bastisje, zëvendëskomandanti për rajonin e Veriut, Veton Elshani ka folur për Kossev.
Pa dhënë shumë detaje, ai ka thënë se dy nga bastisjet janë duke u kryer në Zveçan, ndërsa, shtatë në Zubin Potok.
Ndryshe, bastisjet po bëhen për veprat të rënda penale siç janë: Rrezikimin e personelit të Kombeve të Bashkuara ose personelit në marrëdhënie me to; Vrasje të Rëndë; dhe, Sulm ndaj personit zyrtarë gjatë kryerjes së detyrës zyrtare