Aksioni i Prokurorisë në veri, Elshani jep detaje

Në nëntë lokacione në veri të vendit, janë duke u kryer bastisje ditën e sotme nga ana e Prokurorisë Speciale. Lidhur me këto bastisje, zëvendëskomandanti për rajonin e Veriut, Veton Elshani ka folur për Kossev. Pa dhënë shumë detaje, ai ka thënë se dy nga bastisjet janë duke u kryer në Zveçan, ndërsa, shtatë në…

19/10/2025 12:08

Në nëntë lokacione në veri të vendit, janë duke u kryer bastisje ditën e sotme nga ana e Prokurorisë Speciale.

Lidhur me këto bastisje, zëvendëskomandanti për rajonin e Veriut, Veton Elshani ka folur për Kossev.

Pa dhënë shumë detaje, ai ka thënë se dy nga bastisjet janë duke u kryer në Zveçan, ndërsa, shtatë në Zubin Potok.

Ndryshe, bastisjet po bëhen për veprat të rënda penale siç janë: Rrezikimin e personelit të Kombeve të Bashkuara ose personelit në marrëdhënie me to; Vrasje të Rëndë; dhe, Sulm ndaj personit zyrtarë gjatë kryerjes së detyrës zyrtare

