Aksioni i djeshëm në veri, reagon Zyra e BE-së Edhe Bashkimi Evropian është shprehur i zhgënjyer lidhur me vendimin e Qeverisë për mbylljen e disa komunave paralele në veri. Në reagimin e BE-së, të publikuar mbrëmë thuhet se kjo e fundit është e zhgënjyer për mungesën e vazhdueshme të koordinimit me ofruesit e sigurisë së Kosovës dhe me partnerët ndërkombëtarë. “Operacioni i sotëm i…