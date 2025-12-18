Aksioni i AKI-së dhe Policisë finalizohet me sukses, në pranga përfundojnë disa zyrtarë, në mesin e tyre një ish-ministër

Një operacion i gjerë kundër keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe korrupsionit është finalizuar sot me arrestimin e disa zyrtarëve të lartë institucionalë, të dyshuar për përfshirje në veprime të kundërligjshme që lidhen me procesin e shpronësimit të pronave private. Aksioni është zhvilluar pas një hetimi disamujore, të bazuar në të dhëna të siguruara nga Agjencia…

18/12/2025 21:46

Një operacion i gjerë kundër keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe korrupsionit është finalizuar sot me arrestimin e disa zyrtarëve të lartë institucionalë, të dyshuar për përfshirje në veprime të kundërligjshme që lidhen me procesin e shpronësimit të pronave private.

Aksioni është zhvilluar pas një hetimi disamujore, të bazuar në të dhëna të siguruara nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe institucione të tjera relevante.

Sipas njoftimit, të arrestuarit dyshohen se kanë vepruar si grup i organizuar kriminal, duke keqpërdorur pozitat e tyre zyrtare dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në buxhetin e Republikës së Kosovës.

Në mesin e të dyshuarve janë përfshirë zyrtarë të sistemit të drejtësisë, avokaturës, administratës shtetërore, Administratës Tatimore të Kosovës, si dhe një ish-ministër.

Dyshimet lidhen me inicimin dhe procedimin e lëndëve gjyqësore në Gjykatën e Graçanicës për rikompensime të paligjshme të shpronësimeve të realizuara gjatë viteve 2011–2015.

Ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka vlerësuar lart aksionin, duke theksuar se arrestimet dëshmojnë përkushtimin institucional në luftën pa kompromis kundër korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Ai ka theksuar se bashkëpunimi ndërinstitucional dhe vullneti politik po japin rezultate konkrete drejt forcimit të rendit dhe ligjit në vend.

Njoftimi i plotë: 

Finalizohet me sukses operacioni kundër keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe korrupsionit
Bazuar në të dhënat e siguruara nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, pas një hetimi disamujore të kryer nga Policia e Kosovës dhe institucionet tjera relevante, sot janë arrestuar disa zyrtarë të lartë në institucione, të dyshuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe korrupsion, të ndërlidhur me procesin e shpronësimit të pronave private.
Në këtë rast janë të përfshirë disa zyrtarë të lartë publikë dhe persona përgjegjës, përfshirë: kryetarin e degës së Gjykatës së Graçanicës, J. M.; zyrtarë nga avokatura N. K., M. D. dhe B. D.; ekspertin e gjykatës Sh. T.; zyrtarin në Departamentin e Shpronësimeve; zyrtari i ATK G.L si dhe ish-ministrin e Tregtisë dhe Industrisë, F. I.
Sipas dyshimeve, personat e lartpërmendur kanë vepruar si grup i organizuar kriminal, duke keqpërdorur pozitat e tyre zyrtare dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në buxhetin e Republikës së Kosovës.
Ky grup dyshohet se, përmes korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare, ka iniciuar dhe deponuar lëndë në Gjykatën e Graçanicës me qëllim të rikompensimit të paligjshëm për shpronësimet e kryera gjatë viteve 2011–2015, duke përfituar në mënyrë të kundërligjshme nga fondet publike.
Koha kur zyrtarët publikë kanë keqpërdorur buxhetin e Republikës së Kosovës pa u ndëshkuar, ka përfunduar.
Përgëzoj institucionet për këtë sukses të radhës në luftën pa kompromis kundër keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe korrupsionit.
Vullneti politik për t’i luftuar dukuritë negative, bashkëpunimi ndërinstitucional dhe ai qytetar po japin rezultate konkrete për ndërtimin e një shteti ligjor, të zhvilluar dhe të pacenueshëm nga çfarëdo forme e krimit në vendin tonë./lajmi.net/

