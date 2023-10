Aksionet e sotme të Speciales, vjen reagimi nga KMDLNJ

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut (KMDLNj) ka reaguar pas aksionit të sotëm të Gjykatës Speciale, për bastisjen e banesa të dy ish-këshilltarëve të ish-presidenti tHashim Thaçi, Blerim Shala dhe Bashkim Smaka (ky i fundit edhe ish-shef i AKI-së).

Sipas KMDLJ-së po shënjestrohen të gjithë ata që në një mënyrë apo tjetër po e kundërshtojnë këtë gjykatë sikur edhe ata që kanë qenë në marëdhënie të punës te udhëheqësit e UÇK-së dhe të institucioneve shtetërore të Kosovës.

Reagimi i plotë:

KMDLNj, që nga orët e hershme të mëngjesit të datës 30 tetor 2023 kishte informata se hetues të Gjykatës Raciste Speciale po vazhdojnë inkursionin e tyre të bastisjeve ndaj shtetasve të Kosovës në përpjekje që të sigurojnë prova inkriminuese ndaj themeluesve të UÇK-së dhe shtetit të Kosovës e që tani po gjykohen në Hagë në një proces të motivuar politikisht dhe etnikisht.

GJRS-ja, si burim të informatave për të sajuar dëshmi, në masën 80 % mbështetet në burimet serbe, qoftë nga institucionet hetuese, zbuluese, kundërzbuluese apo të prokurorisë serbe sikur edhe medieve nga Serbia, OJQ-ve, gjithashtu nga Serbia ndërkaq 20% i sigurojnë në Kosovë (nga partitë politike, institucionet shtetërore, disa media, analistë të korruptuar sikur edhe nga familjarët që kërkojnë informata për anëtarët e tyre të zhdukur apo vrarë gjatë luftës së fundit dhe pas përfundimit të luftës nga persona të paidentifikuar). Vetëm kërkesat e familjarëve kanë arsye ndërkaq të tjerat janë spekulative dhe përfituese.

Pas bastisjeve të banesës së Blerim Shalës, ish-këshilltar i presidentit Thaçi dhe anëtar i Grupit aktual Teknik që përgatit propozime për bisedime me Serbinë dhe Bashkim Smakaj, ish shef i AKI-së dhe këshilltar i presidentit Thaçi, hetues inkursorë të GJRS-së konfiskuan telefona, pajisje tjera elektronike dhe materiale të ndryshme të shkruara apo të filmuara. Nga krejt këto bastisje është fakt se sjellja e hetuesve nuk është e dhunshme (fizikisht), nuk ka shkatërrime materiale, bëhen në prani të avokatit që autorizohet nga pala që bastiset dhe, sidomos kohëve të fundit fëmijët e moshës jomadhore largohen nga objekti që bastiset.

Realisht, mund të flasim për një dhunë psikologjike dhe pasiguri të shkaktuar për shkak të bastisjeve të paparalajmëruara dhe mbajtja nën presion të personave të bastisur për një kohë të gjatë deri në një vendim të gjykatës. Në këtë mënyrë po shënjestrohen të gjithë ata që në një mënyrë apo tjetër po e kundërshtojnë këtë gjykatë sikur edhe ata që kanë qenë në marëdhënie të punës te udhëheqësit e UÇK-së dhe të institucioneve shtetërore të Kosovës, në çfarëdo cilësie. Gjithashtu, po shënjestërohen edhe ata që falë postit në të kaluarën e tyre kanë qenë në vende ku ka pasur informata të ndjeshme të cilat GJRS-së, nën kërcënim për ndjekje penale po mundohet t’i sigurojë nga këta persona të cilët nuk kanë asnjë detyrim të bashkëpunojnë me ZPS-së.

KMDLNj ka kërkuar dhe kërkon nga deputetët e Kuvendit të Kosovës që me urgjencë të trajtojnë këtë dukuri dhe shpërfilljen që ia bën kjo Gjykatë shtetit të Kosovës në përgjithësi dhe Kuvendit të Kosovës, si themelues të kësaj Gjykate, në veçanti. Kësi rast të injorimit dhe shpërfilljes që ia bën Gjykata themeluesit të saj nuk është regjistruar në asnjë vend të botës dhe paraqet presedan të rrezikshëm të arbitraritetit juridik me qëllim të qartë që të ndërhyjë në probleme dhe procese politike.

Për të gjitha këto të bëma të kësaj Gjykate, pasi të largohet mjegulla e dezinformimit, përgjegjësia kryesore do të adresohet te Kuvendi i Kosovës dhe deputetët e tij për shkak të qëndrimit të tyre oportunist një pjesë e të cilëve është shndërruar në lojtarë aktiv kundër atyre që po gjykohen duke e shpërfillur faktin se kjo, në fund të fundit do t’i adresohet shtetit të Kosovës.

KMDLNj bën me dije ata që në të ardhmën do të bastisen se nuk kanë asnjë detyrim ligjor të japin fjalëkalimin e telefonave celularë apo pajisjeve tjera elektronike, përveç nëse këtë e bëjnë vullnetarisht dhe me pëlqimin e tyre.

Ndjekja e të dyshuarve vetëm të njërës palë në luftë për krime të supozuara e që si kriter kryesor e kanë parimin etnik është në kundërshtim të plotë me të drejtat e njeriut dhe përbënë të gjitha elementet e trajtimit racist, si të viktimave ashtu edhe të dyshuarve./Lajmi.net/