Aksion si në “Playstation” – Lewandowski dyfishon epërsinë e Barcelonës

Është shënuar edhe goli i dytë në ndeshjen midis Barcelonës dhe Real Betisit.

Barcelona ka dyfishuar avantazhin 2:0 kundër Betisit në stadiumin “Camp Nou”, shkruan lajmi.net.

Sulmuesi Robert Lewandowski është autor i golit të dytë për katalunasit.

Ballafaqimi ndërmjet Barcelonës dhe Betisit është në kuadër të javës së 32-të në La Liga.

VIDEO

What a goal from Lewandowski to double up the lead for Barcelona 🔥🔥

2-0pic.twitter.com/nqPQuKcfbS

— FansArena (@FansArena4) April 29, 2023