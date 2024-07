Aksion policor në Kaçanik, arrestohet i dyshuari për kultivimin e bimëve narkotike

Policia e Kosovës, respektivisht DHTN- Ferizaj njofton se ka pranuar informacione për një person të dyshuar se i njëjti në një fshat të Kaqanikut dyshohet se merret me kultivimin e bimëve narkotike.

Lidhur me këto informata, policia njofton se sot “njësitë kompetente policore kanë zhvilluar një plan taktik gjatë të cilit edhe është realizuar aksioni policor në fshatin Soponicë – Kaçanik, respektivisht në dy shtëpi të personit të dyshuar mashkull kosovar tek të cilat gjatë kontrollit janë gjetur provat materiale si në vijim:

-katër bimë të llojit kanabis sativa të gjatësisë rreth 20 cm.

–substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë e vendosur në kavanoz xhami me peshë neto 10.6 gram,

-80 copë qese najloni të zbrazëta,

-një pako me rizlla (letër për mbështjellje të marihuanës),

-një qese najloni me substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë me peshë 17.2 gram,

-një thes najloni me substancë të dyshuar narkotike e llojit marihuanë me peshë neto 486 gram,

– substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë e vendosur në kavanoz xhami me peshë neto 89.4 gram

– një qese najloni me substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë me peshë 10.2 gram,

-substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë me peshë 10.75 gram ( e vendosur ne shishe plastike,

-një thikë”, njofton policia.

Lidhur me rastin pas përfundimit të kontrollit është kontaktuar prokurori kompetent i cili është njoftuar lidhur me veprimet e ndërmarra policore në teren, ku me autorizim të të cilit i dyshuari pas intervistimit ndalohet për 48 orë.