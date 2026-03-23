Aksion kundër dallavereve me patentë shoferë në Prishtinë

Një aksion i gjerë policorë është duke u zhvilluar në Prishtinë. Siç mësohet ky aksion lidhet me dyshimet mbi dallavere me patentë-shoferë. Deri më tani nuk ka të dhëna zyrtare në lidhje me këtë aksion, por jozyrtarisht mësohet se një ekzaminere ka përfunduar nën pranga për keqpërdorim të detyrë zyrtare. Aksioni është duke vazhduar./Lajmi.net/

Lajme

23/03/2026 13:53

Artikuj të ngjashëm

Lajme të fundit

U sekuestrua një armë zjarri, disa gëzhoja dhe...

Haxhiu takon ambasadoren e Kroacisë, flasin për mundësitë...

Aksion i madh policor në Prishtinë, raportohet se...

Trump: SHBA-ja do t’i ndalë sulmet ndaj caqeve...