Aksion kundër dallavereve me patentë shoferë në Prishtinë
Një aksion i gjerë policorë është duke u zhvilluar në Prishtinë. Siç mësohet ky aksion lidhet me dyshimet mbi dallavere me patentë-shoferë. Deri më tani nuk ka të dhëna zyrtare në lidhje me këtë aksion, por jozyrtarisht mësohet se një ekzaminere ka përfunduar nën pranga për keqpërdorim të detyrë zyrtare. Aksioni është duke vazhduar./Lajmi.net/
Një aksion i gjerë policorë është duke u zhvilluar në Prishtinë.
Siç mësohet ky aksion lidhet me dyshimet mbi dallavere me patentë-shoferë.
Deri më tani nuk ka të dhëna zyrtare në lidhje me këtë aksion, por jozyrtarisht mësohet se një ekzaminere ka përfunduar nën pranga për keqpërdorim të detyrë zyrtare.
Aksioni është duke vazhduar./Lajmi.net/