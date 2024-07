Aksion i përbashkët i policisë shqiptare dhe malazeze, sekuestrohen 3 parcela me hashash Policia e Malit të Zi, në bashkëpunim me policinë shqiptare, ka finalizuar një operacion antikanabis, ku u sekuestruan 3 parcela me hashash. Policia shqiptare ka publikuar pamjet nga aksioni në fjalë, ku morën pjesë dhe forcat RENEA. NJOFTIMI I POLICISË Konferencë e përbashkët për shtyp, ndërmjet Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, Drejtorisë së Kufirit dhe…