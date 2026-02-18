Aksidentohet Xheneta?
ShowBiz
Një postim i fundit i Xhenetes në Instastory ka ngritur dyshime se ajo mund të jetë përfshirë në një aksident.
Ajo ka publikuar një foto ku shihet një pjesë e veturës e dëmtuar, duke lënë të kuptohet se diçka ka ndodhur.
Megjithatë, Xheneta nuk ka dhënë detaje shtesë lidhur me rastin, duke mos sqaruar nëse bëhet fjalë për një aksident apo vetëm për një incident të vogël.
Më poshtë keni pamje.