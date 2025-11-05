Aksidentohet vetura e policisë në Dardani të Prishtinës
Një veturë e Policisë së Kosovës është përfshirë mbrëmjen e sotme në një aksident trafiku. Sipas pamjeve në këtë aksident trafiku së bashku me veturën e Policisë është përfshirë edhe një veturë tjetër. Në bazë të pamjeve shihet se aksidenti ka ndodhur afër “Bill Klintonit” në Lakrishtë.
